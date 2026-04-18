Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал про человеческий жест экс-госсека США

Лавров рассказал, как Олбрайт приглашала его в библиотеку покурить.

Источник: © РИА Новости

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как экс-госсек США Мадлен Олбрайт приглашала его в библиотеку отеля Waldorf Astoria покурить в то время, когда они работали представителями своих стран при ООН в 90-е годы.

«Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. “Я знаю, ты куришь — пожалуйста”. Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — сказал он, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.

