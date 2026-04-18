Рютте заявил, что не верит в выход США из НАТО

Рютте считает, что нет признаков подготовки США к выходу из НАТО. О возможном пересмотре отношений со странами альянса предупредил сам Трамп, после того как Европа отказалась помогать в операции против Ирана.

Источник: РБК

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает выход США из альянса маловероятным. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Я не предвижу выхода США из НАТО», — заявил он. При этом генсек указал на необходимость «более сильной Европы в составе более сильного НАТО». «Президент Трамп явно разочарован некоторыми членами альянса. И я понимаю его разочарование», — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, США остаются ключевым гарантом безопасности Европы, в частности из-за ядерного зонтика. «И я убежден, что так будет и впредь», — добавил Рютте.

О возможном пересмотре отношений с НАТО Трамп предупредил после отказа европейских стран — членов альянса присоединиться к миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что «очень разочарован» в европейцах, и назвал их трусами и «бумажными тиграми».

На встрече с Рютте, которая состоялась 8 апреля в Белом доме, Трамп вновь упрекнул европейцев в бездействии. По итогам переговоров Рютте заявил, что некоторые европейские страны «провалили тест», отказавшись помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана. Politico сообщило, что переговоры между генсеком НАТО и президентом США «пошли наперекосяк» и, по словам одного из европейских чиновников, были потоком оскорблений Трампа и угроз в сторону альянса.

Бывший генсек НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг предупредил, что альянс может перестать существовать. «Не факт, что НАТО будет существовать вечно. Не предопределено, что НАТО просуществует следующие десять лет», — сказал он, добавив, что к угрозам Дональда Трампа стоит относиться серьезно.

