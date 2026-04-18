Reuters сообщил о стрельбе по двум судам в Ормузском проливе

По меньшей мере два торговых судна заявили, что они были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщили три источника Reuters в сфере морской безопасности и судоходства.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте примерно в 37 км к северо-востоку от Омана. Капитан танкера заявил, что к нему приблизились два катера Корпуса стражей исламской революции, которые затем открыли огонь по судну. Экипаж в безопасности, говорится в сообщении.
По информации Bloomberg, Тегеран уже передал судам в Ормузском проливе сообщение, что этот канал снова закрыт для морского движения.
Несмотря на заявления иранских властей, к проливу устремились сразу несколько танкеров, пишет Bloomberg. Некоторые из них сейчас стоят в нескольких местах недалеко от места разворота, рядом с иранским островом Кешм, говорится в материале.
До начала войны США и Ирана через Ормузский пролив проходило более 20% мировых поставок нефти и СПГ, в конце февраля — после начала конфликта — иранские власти объявили об ограничении судоходства, запретив следовать через пролив судам, связанным с недружественными странами.
The New York Times называет главной угрозой для безопасного судоходства в Ормузском проливе «москитный флот» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), катера которого часто слишком малы, чтобы их смогли заметить на спутниковых снимках, дислоцируются в глубоких пещерах и развивают скорость более 185 км в час.
13 апреля начала действовать американская блокада пролива — президент Дональд Трамп заявил, что армия США будет уничтожать все корабли, которые будут приближаться к блокаде. Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари говорил, что американцы лишь прикрываются блокадой, тогда как в действительности «продолжают заниматься морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
Позднее республиканец заявил, что блокада морских портов Ирана сохранится, несмотря на открытие Ормузского пролива.
