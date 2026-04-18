Запад не понимает, где проходят «красные линии» для России, заявил Лавров

«У нас (у русских — ред.) в нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: “Бог терпел и нам велел”. Но когда терпение лопается, и я считаю даже, что хорошо. Потому что никто не понимает, где эта красная линия», — сказал Лавров в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме.