Запад не понимает, где проходят «красные линии» для России, заявил Лавров

АНТАЛЬЯ, 18 апр — РИА Новости. Даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские «красные линии», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«У нас (у русских — ред.) в нашем характере есть такое качество, как терпение. Мы говорим: “Бог терпел и нам велел”. Но когда терпение лопается, и я считаю даже, что хорошо. Потому что никто не понимает, где эта красная линия», — сказал Лавров в ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
В работе форума принимают участие делегации из более чем 150 стран, включая 22 главы государств и правительств, 14 вице-президентов и вице-премьеров, более 50 министров, в том числе 39 глав МИД, свыше 500 высокопоставленных участников и 79 представителей международных организаций.