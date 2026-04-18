Алексей Песошин вручил Благодарности Президента РФ Азату Абзалову и Анастасии Латыповой

В Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления в РФ. На церемонии, которая прошла в ГТРК «Корстон» премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам органов местного самоуправления, внесшим значительный вклад в развитие муниципальной системы региона. Среди отмеченных наградами — заместитель руководителя Исполнительного комитета города Азат Абзалов и заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова они были удостоены Благодарности Президента Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие Государственный Советник РТ, Герой Труда РФ Минтимер Шаймиев, исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, почетный председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин и представители местного самоуправления республики, сообщает пресс-служба раиса РТ.
Алексей Песошин поздравил всех работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, который в этом году ознаменован 20-летием местного самоуправления в Республике Татарстан. «Сегодня здесь собрались люди, которые в разные годы, несмотря на все сложности своего времени, смело брали на себя ответственность и успешно решали вопросы развития наших городов и районов, сел и поселков, социально-экономического обустройства территорий и в целом обеспечения благополучия жителей. Отдельные слова благодарности — нашим ветеранам, которые принимают участие в сегодняшнем празднике. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — сказал премьер-министр РТ.
Он подчеркнул, что празднование Дня местного самоуправления на общегосударственном уровне, внимание к вопросам муниципальных образований со стороны руководства страны и лично Президента — это высокая оценка и признание значимости данной работы и большая ответственность за состояние дел на местах.
Азат Абзалов был отмечен за многолетний и добросовестный труд. Его карьерный путь — это пример последовательного профессионального роста. Начав службу еще в 2003 году, он прошел путь от рядового специалиста до руководителя, долгие годы отвечая за культурную повестку столицы. С осени 2025 года он занимает должность заместителя руководителя Исполкома Казани по социальным вопросам.
Имя Анастасии Латыповой неразрывно связано с качественными преобразованиями облика Казани. Будучи одним из ключевых экспертов в вопросах городской планировки, она внесла неоценимый вклад в разработку Генерального плана города, закладывая фундамент для устойчивого развития столицы на десятилетия вперед.
Отметим, день местного самоуправления отмечается в России 21 апреля. Традиционно в честь этого праздника раис РТ поздравляет представителей муниципальных органов власти.