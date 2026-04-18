Алексей Песошин вручил Благодарности Президента РФ Азату Абзалову и Анастасии Латыповой

Алексей Песошин поздравил всех работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, который в этом году ознаменован 20-летием местного самоуправления в Республике Татарстан. «Сегодня здесь собрались люди, которые в разные годы, несмотря на все сложности своего времени, смело брали на себя ответственность и успешно решали вопросы развития наших городов и районов, сел и поселков, социально-экономического обустройства территорий и в целом обеспечения благополучия жителей. Отдельные слова благодарности — нашим ветеранам, которые принимают участие в сегодняшнем празднике. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — сказал премьер-министр РТ.