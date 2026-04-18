Росавиация заявила, что для авиакомпаний России небо Ирана пока закрыто

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.
Иранское небо по-прежнему закрыто для российских авиакомпаний, отметили в ведомстве. Специалисты ведомств продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в ближневосточном регионе.
Росавиация ввела ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство в конце февраля 2026 года, когда Вашингтон начал операцию против Тегерана. Ограничения периодически продлевались.
С 18 апреля восточную часть воздушного пространства Ирана впервые с 28 февраля открыли для международных рейсов. При том западная часть воздушного пространства по-прежнему закрыта. Как передавал Iran International со ссылкой на организацию гражданской авиации, полеты из аэропортов по всей стране возобновятся постепенно — в зависимости от технической и оперативной готовности военного и гражданского секторов.
15 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая с 7:00 до 1:00 мск. При этом полеты в ночные часы (с 1:00 до 7:00) на этот период запрещены. Как тогда отметили в пресс-службе регулятора, в эти же даты воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний России будет закрыто. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно были продлены до последующего уведомления.
