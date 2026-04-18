Росавиация заявила, что для авиакомпаний России небо Ирана пока закрыто

15 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая с 7:00 до 1:00 мск. При этом полеты в ночные часы (с 1:00 до 7:00) на этот период запрещены. Как тогда отметили в пресс-службе регулятора, в эти же даты воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний России будет закрыто. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно были продлены до последующего уведомления.