Росавиация заявила, что для авиакомпаний России небо Ирана пока закрыто

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Источник: РБК

Воздушное пространство Ирана остается закрытым для российских авиакомпаний до 15 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Росавиацию.

Иранское небо по-прежнему закрыто для российских авиакомпаний, отметили в ведомстве. Специалисты ведомств продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в ближневосточном регионе.

Росавиация ввела ограничения на полеты в Израиль, Иран и через их воздушное пространство в конце февраля 2026 года, когда Вашингтон начал операцию против Тегерана. Ограничения периодически продлевались.

С 18 апреля восточную часть воздушного пространства Ирана впервые с 28 февраля открыли для международных рейсов. При том западная часть воздушного пространства по-прежнему закрыта. Как передавал Iran International со ссылкой на организацию гражданской авиации, полеты из аэропортов по всей стране возобновятся постепенно — в зависимости от технической и оперативной готовности военного и гражданского секторов.

15 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить рейсы в Израиль с 16 апреля по 15 мая с 7:00 до 1:00 мск. При этом полеты в ночные часы (с 1:00 до 7:00) на этот период запрещены. Как тогда отметили в пресс-службе регулятора, в эти же даты воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний России будет закрыто. Рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и обратно были продлены до последующего уведомления.

