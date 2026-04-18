Лавров назвал переговоры по Украине в Стамбуле не приоритетом номер один

Россия не считает тему возобновления переговоров по украинскому регулированию в Стамбуле приоритетной, однако позитивно относится к возможности их проведения в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.
«Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста.
Он отметил, что тема возобновления переговоров не является «приоритетом номер один» для России.
«Мы никому переговоры не навязываем, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись», — объяснил министр.
Турция несколько раз предлагала возобновить переговоры между Россией и Украиной на территории страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия дипломатического форума, 17 апреля, в очередной раз заявил о готовности Анкары организовать саммит, посвященный урегулированию конфликта.
Эрдоган отметил, что Турция готова в том числе организовать встречу лидеров России и Украины.
Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля 2025 года. Во время трех раундов делегации договорились о нескольких обменах пленными и возвращении тел погибших.
