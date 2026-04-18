Лавров назвал переговоры по Украине в Стамбуле не приоритетом номер один

Россия не считает для себя приоритетной тему возобновления переговоров, заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможности возвращения консультацией между Москвой и Киевом в Стамбул.

Источник: РБК

Россия не считает тему возобновления переговоров по украинскому регулированию в Стамбуле приоритетной, однако позитивно относится к возможности их проведения в Турции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

«Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле», — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что тема возобновления переговоров не является «приоритетом номер один» для России.

«Мы никому переговоры не навязываем, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись», — объяснил министр.

Турция несколько раз предлагала возобновить переговоры между Россией и Украиной на территории страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии открытия дипломатического форума, 17 апреля, в очередной раз заявил о готовности Анкары организовать саммит, посвященный урегулированию конфликта.

Эрдоган отметил, что Турция готова в том числе организовать встречу лидеров России и Украины.

Мирные переговоры по Украине проходили в ОАЭ 23−24 января и 4−5 февраля, третий раунд встреч прошел в Швейцарии 17−18 февраля. Украинский президент утверждал, что новая встреча должна была состояться 5−8 марта в Абу-Даби, однако реализации планов помешали боевые действия на Ближнем Востоке.

Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля 2025 года. Во время трех раундов делегации договорились о нескольких обменах пленными и возвращении тел погибших.

