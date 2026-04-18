Минобороны сообщило об ударах по связанным с ВСУ энергообъектам

Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
Кроме того, были атакованы места хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 145 районах.
Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.
Российские средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 568 беспилотников самолетного типа.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 18 апреля над российскими регионами сбили 258 украинских беспилотников.
