Минобороны сообщило об ударах по связанным с ВСУ энергообъектам

Источник: РБК

Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, были атакованы места хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 145 районах.

Удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.

Российские средства ПВО сбили девять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 568 беспилотников самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 18 апреля над российскими регионами сбили 258 украинских беспилотников.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.