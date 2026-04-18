Болат Кальянбеков раскрыл детали резонансного закона по животным

На фоне споров вокруг документа он подробно объяснил причины изменений, новые нормы и прокомментировал распространённые слухи.
Почему решили менять закон
Болат Кальянбеков заявил, что поправки стали реакцией на обращения граждан.
«В течение ряда последних лет во время выездов депутатов в регионы и встреч с населением регулярно звучали просьбы навести порядок с бродячими собаками. Люди практически во всех регионах жаловались об участившихся фактах их агрессии, что метод ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) не работает».
По его словам, вопрос поднимали депутаты разных фракций, а проблема носит общенациональный характер.
Что показала статистика
Автор публикации привёл данные, согласно которым число бездомных животных и нападений собак на людей продолжало расти.
«Если в 2022 году было отловлено 243 574 животных, то по состоянию на 1 января 2026 года — уже 276 282 животных (+ 32708). Если в 2022 году зарегистрировано 36 746 случаев нападений собак на людей, то по состоянию на 2025 год — 41 366 случаев (+ 4620)».
По его мнению, эти цифры показывают, что прежняя система не дала ожидаемого результата.
Что будет с бездомными собаками
Одной из самых обсуждаемых тем стала норма о безвозвратном отлове.
«Со своей стороны разработчики законопроекта видя, что ОСВВ не работает по факту и угроза для безопасности людей не снижается предложили отказаться от этого, как оказалось, дорогостоящего метода и перейти к безвозвратному отлову бродячих собак».
По словам Кальянбекова, такой подход должен помочь быстрее решить вопрос безопасности в населённых пунктах.
Минимальный срок содержания животных
Также он пояснил порядок содержания отловленных животных.
«Депутатами вводится минимальный срок содержания отловленных бродячих собак — 5 дней. Это именно минимальный срок, закреплённый в законе. При этом маслихатам предоставляется право продлевать эти сроки, исходя из реальной ситуации на местах».
Таким образом, окончательные решения смогут приниматься на региональном уровне.
Что будет с домашними собаками и кошками
Кальянбеков отдельно прокомментировал опасения владельцев животных.
«По вопросу владельческих собак. Распространяется мнение, что они также будут подпадать под эвтаназию. Это не так. Законом для таких животных предусмотрен срок содержания до 60 дней».
Также он отметил:
«В отношении кошек метод ОСВВ сохраняется, так как они не несут прямой угрозы для людей».
Чипирование станет обязательным.
Среди ключевых новшеств — обязательное чипирование домашних животных
«Законом вводится обязательное чипирование собак и кошек, раньше оно было добровольным».
Предусмотрены следующие меры:
первое нарушение — предупреждение повторное — штраф дальнейшее игнорирование — возможное изъятие животного.
Ответственность за жестокое обращение усилят
Также автор публикации сообщил о возможном ужесточении наказания.
«Если животное погибает в результате насильственных действий, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет».
Что опровергли в публикации
Отдельно Болат Кальянбеков прокомментировал слухи вокруг поправок.
«Никакого налога на животных в принятом законе нет».
Кроме того, он заявил:
«Никакого отстрела или забития палками собак на улицах не будет. Действующее законодательство однозначно трактует такие действия как жестокое обращение с животными и наказывает за это».
Почему тема вызвала резонанс
Тема обращения с животными остаётся одной из самых чувствительных в обществе. Она затрагивает одновременно безопасность граждан, гуманное отношение к животным и ответственность владельцев питомцев.
Именно поэтому обсуждение поправок вызвало широкий общественный отклик.