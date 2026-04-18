Сотрудники ФБР встревожены поведением главы ведомства, сообщил Atlantic

Журнал со ссылкой на источники добавил, что в течение последнего года сотрудники охраны Пателя неоднократно испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, «поскольку он, вероятно, был пьян», а в 2025 году потребовалось «оборудование для взлома», поскольку до главы ФБР невозможно было достучаться за запертыми дверями.