Сотрудники ФБР встревожены поведением главы ведомства, сообщил Atlantic

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Коллеги встревожены поведением главы ФБР Кэша Пателя из-за чрезмерного употребления им спиртного и частого отсутствия госслужащего на рабочем месте, сообщил журнал Atlantic со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Кэш Патель встревожил коллег эпизодами чрезмерного употребления алкоголя и необъяснимыми пропусками работы», — говорится в сообщении издания.
Поведение главы ФБР часто вызывало тревогу у сотрудников ведомства и министерства юстиции, отметил журнал.
«Пристрастие Пателя к алкоголю является постоянной причиной беспокойства в правительстве. Он известен тем, что напивается до явного опьянения… В начале его пребывания в должности встречи и брифинги приходилось переносить на более позднее время суток из-за его алкогольных ночей», — написало издание.
Журнал со ссылкой на источники добавил, что в течение последнего года сотрудники охраны Пателя неоднократно испытывали трудности с тем, чтобы разбудить его, «поскольку он, вероятно, был пьян», а в 2025 году потребовалось «оборудование для взлома», поскольку до главы ФБР невозможно было достучаться за запертыми дверями.
Кроме того, по словам чиновников, Патель часто отсутствует на рабочем месте или недоступен, что задерживает принятие срочных решений, необходимых для продвижения расследований.
«Некоторые коллеги Пателя в ФБР опасаются, что его личное поведение стало угрозой общественной безопасности», — подчеркнуло издание.
Кроме того, источники сказали журналу, что боялись публично рассказать о своем беспокойстве о работе главы ФБР, потому что он «принимает суровые меры в отношении тех, кого считал недостаточно лояльными».
Как указало издание со ссылкой на чиновников, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа уже обсуждают, кто может заменить Пателя, а сам он «глубоко обеспокоен», что его должность находится под угрозой, при этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в комментарии журналу, что глава ФБР «остается ключевым игроком» в команде администрации по обеспечению правопорядка.
Atlantic со ссылкой на источники 3 апреля объявил, что администрацию Трампа могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, включая Пателя и министра армии Дэна Дрисколла.