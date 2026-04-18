Лавров заявил о спокойствии, пока в политике ЕС есть люди, как Каллас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он спокоен, пока в Европе есть такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, так как есть надежда, что европейские народы «будут знать цену таким лидерам».

Источник: РБК

Отвечая на вопросы в ходе Анталийского дипломатического форума, глава МИД России напомнил заявление Каллас о том, что Россия напала на 19 стран мира за последние сто лет.

«Я лично спокоен, пока такие люди в стране европской есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, они будут знать цену такого рода лидерам», — сказал Лавров.

В начале апреля Кая Каллас обвинила Россию в нападении на 19 стран мира, не считая африканские, за последнее столетие. По ее словам, некоторые государства подверглись нападению по три или четыре раза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «новыми изысканиями эстонских историков». По его словам, в Кремле «доселе» не знали о нападении России на 19 стран.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше