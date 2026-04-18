Лавров заявил о спокойствии, пока в политике ЕС есть люди, как Каллас

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он спокоен, пока в Европе есть такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас, так как есть надежда, что европейские народы «будут знать цену таким лидерам».
Отвечая на вопросы в ходе Анталийского дипломатического форума, глава МИД России напомнил заявление Каллас о том, что Россия напала на 19 стран мира за последние сто лет.
«Я лично спокоен, пока такие люди в стране европской есть, у нас есть надежда, что народы европейских стран, исторически цивилизованные, образованные, умные люди, они будут знать цену такого рода лидерам», — сказал Лавров.
В начале апреля Кая Каллас обвинила Россию в нападении на 19 стран мира, не считая африканские, за последнее столетие. По ее словам, некоторые государства подверглись нападению по три или четыре раза.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление «новыми изысканиями эстонских историков». По его словам, в Кремле «доселе» не знали о нападении России на 19 стран.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.