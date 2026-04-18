Лавров предрек превращение «коалиции желающих» в «коалицию отжелавших»

Придуманная в Европе «коалиция желающих» для отправки войск на Украину обречена: ее решимость скоро исчезнет, и тогда придется сменить название на «коалицию отжелавших», заявил глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляцию вел МИД.
«Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на “коалицию желающих казаться настоящими”, “коалицию желающих казаться действительными”, а у меня такое ощущение, что очень скоро это все превратится в “коалицию отжелавших”, — отметил Лавров.
По словам министра, национальные интересы европейских стран едва ли могут быть удовлетворены политикой, основанной на милитаризации и пересмотре предыдущих договоренностей.
«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения мира. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.
Ранее Лавров заявил, что действия стран — участниц «коалиции желающих» в рамках этого объединения свидетельствуют об их «желании выдавать себя за действительных».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.