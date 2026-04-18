WSJ сообщила о развороте 20 судов, планировавших пройти Ормузский пролив

Около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана после того, как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров и владельца контейнеровоза из Гонконга.
Как передает издание, суда повернули назад после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал по радио сообщения о закрытии пролива. Каждое из судов ранее согласилось выплатить иранским военным по $2 млн за проход.
Решение Тегерана стало ответом на морскую блокаду, которую США ввели 13 апреля после провала переговоров с Ираном. Вашингтон тогда заявил, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если они не платили Тегерану за проход. Однако Иран расценил действия США как пиратство и 18 апреля восстановил военный режим контроля.
После этого по меньшей мере два торговых судна заявили, что они были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив, сообщил Reuters. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте с танкером примерно в 37 км к северо-востоку от Омана.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф до этого предупредил, что при продолжении блокады со стороны США Ормузский пролив не останется открытым, а проход судов будет осуществляться только по «определенному маршруту» и с «иранского разрешения». В Иране подтвердили, что движение в проливе разрешено только торговым судам, и то лишь после уплаты пошлины.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
