Авианосец США «Джеральд Р. Форд» вернулся на Ближний Восток

Возвращение авианосца в ближневосточные воды произошло после того, как он провел более месяца в Средиземном море. 12 марта на корабле произошло возгорание в помещении, отведенном под прачечные, после чего авианосец отправился на базу Суда на греческом острове Крит. Несмотря на задержку, «Форд» установил рекорд по продолжительности развертывания для американских авианосцев со времен Вьетнамской войны, передавало ранее Associated Press.