Авианосец США «Джеральд Р. Форд» вернулся на Ближний Восток

Атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» вошел в акваторию Красного моря в сопровождении двух эсминцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух американских оборонных чиновников, пожелавших остаться анонимными.
По их данным, авианосец, который ранее находился в восточной части Средиземного моря, проследовал через Суэцкий канал вместе с эсминцами «Махан» и «Уинстон С. Черчилль». «“Форд” прошел в Красное море и теперь действует в этом регионе», — приводит агентство слова одного из собеседников.
Возвращение авианосца в ближневосточные воды произошло после того, как он провел более месяца в Средиземном море. 12 марта на корабле произошло возгорание в помещении, отведенном под прачечные, после чего авианосец отправился на базу Суда на греческом острове Крит. Несмотря на задержку, «Форд» установил рекорд по продолжительности развертывания для американских авианосцев со времен Вьетнамской войны, передавало ранее Associated Press.
На данный момент в акватории Аравийского моря находится авианосец «Авраам Линкольн». Кроме того, по словам чиновников, к региону направляется третий авианосец «Джордж Буш», который в настоящее время находится у побережья Южной Африки.