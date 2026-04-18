Хаменеи заявил о готовности ВМС Ирана нанести поражение своим противникам

Военно-морские силы Ирана готовы нанести новые поражения врагам. Об этом говорится в обращении верховного лидера Моджтабы Хосейни Хаменеи по случаю Дня Армии Исламской Республики Иран. Текст его послания передает агентство IRNA.
«Как ее беспилотники молниеносно наносят удары по американским и сионистским злодеям, ее доблестный военно-морской флот готов заставить врагов испытать горечь новых поражений», — говорится в послании.
Кроме того, иранский лидер призвал к продолжению развития государственной безопасности и возможностей армии, а также сообщил о принятии необходимых для этого мер по реализации планов.
День иранской армии ежегодно отмечается 18 апреля или 29 фарвардина по иранскому календарю. Государственный праздник был установлен после победы Исламской революции. Речь идет именно об армии Ирана, а не о Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Сегодня, 18 апреля, КСИР заявил, что Иран возобновил военный контроль Ормузского пролива в связи с американским «пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады». Накануне, 17 апреля, глава МИД страны Аббас Арагчи сообщил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства.
Так, два судна были обстреляны при попытке пересечь пролив, сообщил Reuters. По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), два катера КСИР приблизились к танкеру недалеко от берегов Омана и открыли огонь по судну.
The New York Times называла «москитный флот» КСИР, состоящий из катеров, наибольшей угрозой для судоходства в Ормузском проливе. При помощи катеров КСИР может действовать как партизанское соединение, следуя тактике «напал и скрылся», что идеально подходит для узкого и мелководного Ормузского пролива, где крупные военные корабли США уязвимы.
Американский президент Дональд Трамп предупреждал 13 апреля, что США будут топить все иранские корабли, которые приблизятся к зоне блокады, введенной после провала переговоров 12 апреля.
