Трамп заявил, что ему «грустно» смотреть на экономику Испании

Источник: РБК

Финансовые показатели Испании «ужасают», при этом страна почти не вкладывается ни в коллективную, ни в свою оборону, заявил президент США Дональд Трамп.

«Кто-нибудь заметил, насколько плохи дела у Испании? Их финансовые показатели, несмотря на почти нулевой вклад в НАТО и оборону, ужасающие. Грустно смотреть!» — написал он в социальной сети Truth Social.

В конце июня 2025 года представители НАТО согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП, инициатором этой меры был Вашингтон. Однако Испания, которая и до этого меньше всех членов альянса вкладывалась в оборону, заявила, что не собирается повышать расходы выше 2,1% ВВП.

Конфликт Вашингтона и Мадрида обострился в начале военной операции США и Израиля против Ирана, когда Испания не предоставила доступ на свои военные базы американским военным. Глава испанского правительства Педро Санчес резюмировал позицию страны по конфликту словами «Нет войне».

После отказа в доступе на военные базы Трамп заявил, что США остановят торговлю с Испанией. Американский лидер также назвал страну «враждебным лузером» НАТО из-за нежелания Мадрида повышать расходы на оборону. Испания же в ответ заявила, что не собирается быть вассалом Вашингтона.

