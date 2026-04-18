Трамп заявил, что ему «грустно» смотреть на экономику Испании

Финансовые показатели Испании «ужасают», при этом страна почти не вкладывается ни в коллективную, ни в свою оборону, заявил президент США Дональд Трамп.
«Кто-нибудь заметил, насколько плохи дела у Испании? Их финансовые показатели, несмотря на почти нулевой вклад в НАТО и оборону, ужасающие. Грустно смотреть!» — написал он в социальной сети Truth Social.
В конце июня 2025 года представители НАТО согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП, инициатором этой меры был Вашингтон. Однако Испания, которая и до этого меньше всех членов альянса вкладывалась в оборону, заявила, что не собирается повышать расходы выше 2,1% ВВП.
После отказа в доступе на военные базы Трамп заявил, что США остановят торговлю с Испанией. Американский лидер также назвал страну «враждебным лузером» НАТО из-за нежелания Мадрида повышать расходы на оборону. Испания же в ответ заявила, что не собирается быть вассалом Вашингтона.
