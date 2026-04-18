Лавров вспомнил, как Олбрайт звала его покурить в библиотеку

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 1990-е годы, когда они с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт работали постпредами при ООН, она приглашала вместе покурить, хотя в общественных местах курение было запрещено. Министр поделился воспоминаниями на Анталийском дипломатическом форуме, трансляцию вел МИД.
«Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. “Я знаю, ты куришь — пожалуйста”. Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — пояснил Лавров. Министр уточнил, что Олбрайт в тот момент занимала половину этажа в гостинице Waldorf Astoria, где устраивали приемы.
Министр добавил, что у них с Олбрайт случались острые споры в Совете Безопасности. Однако после этого они все равно могли спокойно и профессионально работать над урегулированием проблем.
Глава МИД России рассказал, как в начале его работы в Нью-Йорке произошел инцидент: небольшой самолет незаконно вылетел из Флориды на Кубу и был сбит кубинцами. США настаивали на экстренном заседании Совбеза ООН, но Лаврову и Олбрайт удалось согласовать два пункта, устраивавших и Москву, и Вашингтон, и Гавану.
Перед тем как стать министром иностранных дел России, Сергей Лавров с 1981 по 1988 год занимал должности первого секретаря, советника и старшего советника в постоянном представительстве СССР при Организации Объединенных Наций. В период с 1994 по 2004 год Лавров являлся постоянным представителем России при ООН.
Мадлен Олбрайт занимала должность постоянного представителя США при ООН с 1993 по 1997 год. После этого четыре года занимала пост госсекретаря США. Умерла 23 марта 2022 года.
