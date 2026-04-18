Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров вспомнил, как Олбрайт звала его покурить в библиотеку

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 1990-е годы, когда они с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт работали постпредами при ООН, она приглашала вместе покурить, хотя в общественных местах курение было запрещено.

Источник: РБК

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 1990-е годы, когда они с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт работали постпредами при ООН, она приглашала вместе покурить, хотя в общественных местах курение было запрещено. Министр поделился воспоминаниями на Анталийском дипломатическом форуме, трансляцию вел МИД.

«Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. “Я знаю, ты куришь — пожалуйста”. Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — пояснил Лавров. Министр уточнил, что Олбрайт в тот момент занимала половину этажа в гостинице Waldorf Astoria, где устраивали приемы.

Министр добавил, что у них с Олбрайт случались острые споры в Совете Безопасности. Однако после этого они все равно могли спокойно и профессионально работать над урегулированием проблем.

Глава МИД России рассказал, как в начале его работы в Нью-Йорке произошел инцидент: небольшой самолет незаконно вылетел из Флориды на Кубу и был сбит кубинцами. США настаивали на экстренном заседании Совбеза ООН, но Лаврову и Олбрайт удалось согласовать два пункта, устраивавших и Москву, и Вашингтон, и Гавану.

Перед тем как стать министром иностранных дел России, Сергей Лавров с 1981 по 1988 год занимал должности первого секретаря, советника и старшего советника в постоянном представительстве СССР при Организации Объединенных Наций. В период с 1994 по 2004 год Лавров являлся постоянным представителем России при ООН.

Мадлен Олбрайт занимала должность постоянного представителя США при ООН с 1993 по 1997 год. После этого четыре года занимала пост госсекретаря США. Умерла 23 марта 2022 года.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше