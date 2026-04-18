Иран получил новые предложение от США

ТЕГЕРАН, 18 апр — РИА Новости. Иран получил новые предложения от США в ходе недавнего визита в Тегеран командующего армией Пакистана Асима Мунира, эти предложения сейчас изучаются, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

Источник: AP 2024

«В течение нескольких последних дней во время пребывания командующего пакистанской армией в Тегеране в качестве посредника были представлены новые предложения США, которые Иран изучает», — говорится в заявлении ВСНБ, которое приводит иранское агентство Tasnim.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше