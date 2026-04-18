Три судна были атакованы после возвращения контроля Ирана над проливом

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило три атаки на суда в Ормузском проливе. Сообщение о первом нападении на танкер в 37 км к северо-востоку от Омана поступило в 12:20 по мск. Тогда капитан судна заявил, что два катера КСИР приблизились к танкеру и открыли огонь.