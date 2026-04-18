Три судна были атакованы после возвращения контроля Ирана над проливом

Три коммерческих судна были атакованы Корпусом стражей исламской революции, заявил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на американского военного чиновника.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) подтвердило три атаки на суда в Ормузском проливе. Сообщение о первом нападении на танкер в 37 км к северо-востоку от Омана поступило в 12:20 по мск. Тогда капитан судна заявил, что два катера КСИР приблизились к танкеру и открыли огонь.
Позже, в 14:25 мск, в UKMTO поступило сообщение, что в контейнеровоз, находящийся в 46 км к северо-востоку от Омана, попал неизвестный снаряд. Повреждения получили некоторые контейнеры на судне.
Третье сообщение о подозрительной активности в Ормузском проливе поступило в UKMTO в 15:06 мск. Капитан судна, находившегося в 5,5 км к востоку от Омана, сообщил о «всплеске в непосредственной близости от судна».
Reuters писал, что два судна были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив. Иран уведомил суда в Ормузском проливе, что проход снова закрыт для морского движения, указывал Bloomberg.
WSJ сообщила, что около 20 судов, ожидавших прохода, развернулись в сторону Омана после нового закрытия пролива.
Иран решил вернуть военный контроль над проливом из-за того, что США «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады», заявлял представитель центрального штаба ВС Ирана «Хазрат Хатам аль-Анбия». В сообщении, которое передал КСИР, говорится, что контроль за Ормузским проливом вернулся к «прежнему состоянию».
Накануне, 17 апреля, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Исламская республика объявляет проход для всех коммерческих судов через пролив открытым в связи с прекращением огня в Ливане.
КСИР обладает возможностями нанесения ударов по судам в проливе при помощи «москитного флота» — катеров. С их помощью КСИР может реализовать партизанскую тактику «напал и скрылся», что, как рассказали The New York Times эксперты, идеально подходит для узкого и мелководного Ормузского пролива, где крупные военные корабли США уязвимы.
13 апреля начала действовать американская блокада пролива — президент Дональд Трамп заявил, что армия США будет уничтожать все корабли, которые будут приближаться к зоне блокады. Центральное командование США (CENTCOM) 17 апреля выступило с сообщением, что американские военные силы блокируют иранские порты и побережье, а не Ормузский пролив.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.