Трамп утверждает, что переговоры с Тегераном идут «очень хорошо»

«У нас идут очень хорошие переговоры. Всё идёт очень хорошо», — сказал он журналистам в Белом доме.
Тем временем агентство Tasnim сообщает, что Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США. Позиция Тегерана была доведена до американских официальных лиц через пакистанского посредника.
Вчера Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже сегодня объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.