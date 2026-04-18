Трамп утверждает, что переговоры с Тегераном идут «очень хорошо»

Американская сторона довольна ходом переговоров с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Он по-прежнему утверждает, что консультации с Тегераном продолжаются.

Источник: AP 2024

«У нас идут очень хорошие переговоры. Всё идёт очень хорошо», — сказал он журналистам в Белом доме.

Вместе с тем Трамп категорически отверг возможность шантажа со стороны Ирана посредством контроля над Ормузским проливом. По его словам, любые попытки Тегерана перекрыть этот стратегический водный путь не увенчаются успехом в давлении на США.

Тем временем агентство Tasnim сообщает, что Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров с США. Позиция Тегерана была доведена до американских официальных лиц через пакистанского посредника.

Вчера Иран заявлял об открытии пролива для коммерческих судов на время перемирия, но уже сегодня объявил о восстановлении военного контроля, ссылаясь на «пиратские» действия США. Несмотря на эти заявления, несколько танкеров направились к проливу, некоторые из которых сейчас ожидают у иранского острова Кешм.

