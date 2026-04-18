В Венгрии объявили итоговую явку на парламентских выборах

Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные для страны 79,56%, следует из данных на сайте Национального избирательного офиса.

Источник: РБК

Итоговая явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные для страны 79,56%, следует из данных на сайте Национального избирательного офиса.

Из 7,53 млн жителей страны, обладающих правом голоса, на выборы пришли почти 5,99 млн человек. Большую часть проголосовавших составили жители Будапешта — 1,27 млн человек. При этом самый высокий процент явки — 83,49% — зафиксирован в медье Ваш на западе страны.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По предварительным результатам голосования оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получила 141 место в парламенте, 52 места ушли альянсу ФИДЕС-ХДНП и еще шесть — партии «Наша страна». Окончательные итоги выборов должны быть опубликованы вечером 18 апреля.

Поражение на выборах занимавший пост премьера с 2010 года Виктор Орбан назвал «шоком» и признал, что ФИДЕС нуждается в «полной реорганизации». Созыв парламента в новом составе запланирован на начало мая, тогда же Мадьяр официально займет пост премьер-министра Венгрии.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа.
