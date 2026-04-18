«Росатом» заявил о готовности помочь вывести обогащенный уран из Ирана

Президент США Дональд Трамп ранее заявил CBS News, что Иран «согласился на все», в том числе и на вывоз обогащенного урана. Axios со ссылкой на источник писал, что Вашингтон рассматривает возможность заключения с Тегераном сделки на $20 млрд в обмен на отказ от запасов обогащенного урана. Представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи 18 апреля заявил, что Иран не позволит вывезти обогащенный уран из страны.