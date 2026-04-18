«Росатом» заявил о готовности помочь вывести обогащенный уран из Ирана

Он отметил, что вопрос с вывозом урана остается ключевым и болезненным в ходе переговоров США и Ирана. Сложной частью будущего соглашения является вопрос доверия.
«И здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной. В 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из Исламской Республики обогащенный уран. Готовы помочь с этим вопросом и сегодня», — сказал Лихачев.
Он добавил, что «Росатом» будет приветствовать все договоренности США и Ирана, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил CBS News, что Иран «согласился на все», в том числе и на вывоз обогащенного урана. Axios со ссылкой на источник писал, что Вашингтон рассматривает возможность заключения с Тегераном сделки на $20 млрд в обмен на отказ от запасов обогащенного урана. Представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи 18 апреля заявил, что Иран не позволит вывезти обогащенный уран из страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью India Today говорил, что Штаты отказались от предложения передать запасы урана Ирана России. Тегеран, по словам представителя Кремля, был согласен.
