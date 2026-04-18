Трамп заявил об «очень хороших» переговорах США с Ираном

Переговоры США и Ирана продолжаются, они идут очень хорошо. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. Трансляция его выступления на мероприятии в Белом доме опубликована на Youtube-канале официальной резиденции главы Штатов.
«У нас идут очень хорошие переговоры. Все складывается очень хорошо. У них нет авиации. У них нет лидеров. У них нет ничего», — сказал Трамп.
Tasnim со ссылкой на заявление секретариата Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики сообщило, что США выдвинули Ирану новые предложения. Власти страны рассматривают их, ответ еще не дан.
При этом секретариат Совета отметил, что Тегеран намерен осуществлять контроль за Ормузским проливом и надзор там до момента установления прочного мира в регионе.
«Это будет осуществляться путем получения полной информации о проходящих судах, выдачи пропусков в соответствии с правилами, а также оплаты услуг по обеспечению безопасности. До тех пор, пока враг намерен препятствовать движению судов и применять морскую блокаду, Иран будет считать это нарушением прекращения огня и препятствовать ограниченному открытию Ормузского пролива», — сказано в сообщении.
17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Как уточнил Арагчи, транзит будет разрешен по согласованному маршруту. На следующий день Иран сообщил, что возвращает военный контроль над водной артерией из-за того, что Штаты «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
