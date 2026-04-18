Трамп заявил об «очень хороших» переговорах США с Ираном

17 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил об открытии пролива для судоходства, связав это с прекращением огня в Ливане. Как уточнил Арагчи, транзит будет разрешен по согласованному маршруту. На следующий день Иран сообщил, что возвращает военный контроль над водной артерией из-за того, что Штаты «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».