Трамп пошутил, что у него нет депрессии, потому что на это нет времени

Президент США Дональд Трамп пошутил, что у него не хватает времени на депрессию из-за плотного рабочего графика. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.
«У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Вот чем я занимаюсь», — заявил Трамп во время презентации указа, направленного на послабление ограничений в отношении психоделических веществ, показавших свою эффективность в лечении ряда психических расстройств.
The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников писала, что законопроект касается разрешения использования психоделических веществ при исследовании лечения форм тяжелой депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства и других проблем психического здоровья.
Указ Трампа должен обязать американское правительство сократить количество бюрократических преград, которые необходимо преодолеть до начала исследований.
Причиной таких изменений стал рост числа самоубийств американских ветеранов и числа наркозависимых от опиоидов, сообщил газете высокопоставленный чиновник Белого дома.
Трамп в ходе своего выступления подтвердил, что рост числа суицидов среди военных и количества американцев, зависимых от опиодных наркотиков, повлиял на принятие американскими властями решения. Кроме того, президент США отметил участие комментатора UFC и ведущего подкаста «The Joe Rogan Experience» Джо Рогана в продвижении важности этой темы.
В феврале этого года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщил в эфире подкаста Джо Рогана, что в Соединенных Штатах 48 млн человек страдают от опиоидной зависимости. По оценке министра, она может затрагивать около 14% населения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.