В Киеве произошла стрельба

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, передает «Новини.Live» со ссылкой на полицию.
Один человек погиб, есть пострадавшие, их число уточняется. Полицейские проводят операцию по задержанию преступника.
«Страна» пишет, что стрелявший взял заложников в супермаркете «Велмарт» в районе Демеевки. Здание, по ее данным, окружено спецназом.
УНИАН передает, что нападавший подходил к людям и стрелял в них в упор.
Позднее мэр Киева Виталий Кличко написал в телеграм-канале, что среди раненых есть ребенок, его везут в больницу. Взрослым помощь оказывают на месте. Погибших, по его словам, несколько, но числа он не назвал.
Кличко подтвердил, что мужчина закрылся в супермаркете, там слышны выстрелы.
Спустя некоторое время он опубликовал еще один пост, в котором сообщил о двух погибших и пяти пострадавших.