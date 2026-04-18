В ростовском минцифры допустили полное отключение связи для безопасности

Жители части Ростова-на-Дону пожаловались на перебои в мобильной связи, в региональном министерстве цифрового развития заявили, что меры связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей», передает 161.ru.
«Отмена временных ограничений будет осуществлена при отсутствии опасности жизнедеятельности жителей Ростовской области. Также возможно полное отключение услуг связи, в том числе ограничение работы сервисов, включенных в белый список», — сообщило ведомство.
Издание отмечает, что на проблемы со связью пожаловались жители Левенцовского и частично Западного района города. Они отмечали, что нет не только мобильного интернета, но и сотовой связи в целом.
Минувшей ночью над двумя городами и пятью районами Ростовской области сбили более десятка беспилотников. Утром в регионе действовал режим беспилотной опасности.
Ночью 18 апреля также сбили 27 БПЛА над Ленинградской областью. Из-за атак начался пожар в районе порта Высоцк. Режим беспилотной опасности был объявлен в Ленинградской, Ивановской и Владимирской областях, позднее власти двух первых регионов сообщили об отмене угрозы БПЛА.
