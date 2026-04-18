Пашинян заявил о продолжении военно-технического сотрудничества с Россией

Армения и Россия договорились продолжить выполнять ранее достигнутые договоренности в военно-технической сфере. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.
«С Россией у нас есть, было военно-техническое сотрудничество, которое в какой-то момент существенно сократилось или прекратилось, но, да, теперь у нас есть договоренность о реализации ранее достигнутых соглашений», — пояснил Пашинян (цитата по Armenpress).
Договор о развитии военно-технического сотрудничества Россия и Армения подписали в 2013 году, он вступил в силу в 2014-м. Согласно тексту документа, страны условились создать двустороннюю систему оснащения вооружением и военной техники своих армий, поддерживать научно-технический и производственно-технологический потенциалы, а также предоставлять услуги в области военно-технического сотрудничества.
Переговоры армянского премьера и российского президента прошли в начале апреля. Они обсудили в том числе вопрос вступления Армении в ЕС. Путин заявил, что Москва спокойно относится к стремлению развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть одновременно в ЕС и ЕАЭС. Пашинян ранее признавал невозможность одновременного членства, но подчеркивал, что пока такая совместимость возможна, Армения будет оставаться членом ЕАЭС.
Армения может выйти из ЕАЭС, если Россия поднимет цены на поставляемый газ, заявлял спикер парламента республики Ален Симонян. Однако он отметил, что переговоры в москве прошли «очень хорошо» и до повышения цен вряд ли дойдет.
Симонян также подчеркивал, что Ереван не собирается становиться угрозой для Москвы. Армения, по его словам, не хочет воевать с Россией, а готова обсуждать возникающие противоречия.
