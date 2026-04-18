Пашинян заявил о продолжении военно-технического сотрудничества с Россией

Переговоры армянского премьера и российского президента прошли в начале апреля. Они обсудили в том числе вопрос вступления Армении в ЕС. Путин заявил, что Москва спокойно относится к стремлению развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть одновременно в ЕС и ЕАЭС. Пашинян ранее признавал невозможность одновременного членства, но подчеркивал, что пока такая совместимость возможна, Армения будет оставаться членом ЕАЭС.