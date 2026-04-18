Президент Колумбии допустил «восстание» в Латинской Америке из-за США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что отказ администрации Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении Латинской Америки приведет к «восстанию» в регионе. Об этом колумбийский лидер сказал в интервью газете El País.
Отвечая на вопрос журналиста, не живем ли мы в эпоху неоколониализма, Петро указал на двойные стандарты США и сравнимые с исторической испанской экспансией методы давления. «Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим. Он используется как механизм вымогательства против тех, кто выражает иную политику», — заявил Петро.
OFAC — подразделение Минфина США, занимающееся контролем за иностранными активами. Орган отвечает за введение и реализацию экономических и торговых санкций в целях национальной безопасности и внешней политики.
По его словам, Вашингтон использует черные списки и санкции для давления на неугодные режимы, угрожая странам экономической изоляцией и даже военным вторжением по венесуэльскому сценарию. «Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — предупредил колумбийский лидер.
Он также назвал бомбардировку Каракаса в начале 2026 года исторической травмой для всего континента: «Каракас — первый латиноамериканский город, подвергшийся бомбардировкам за всю историю, даже Панама не была бомбардирована. Это нанесло рану, которую нынешние правители воспринимают со страхом и преклоняют колени».
Петро также ответил на вопрос о возможном военном давлении со стороны США на Колумбию, подтвердив, что отношения с Трампом остаются «хорошими», несмотря на былые противоречия. «Я не намерен атаковать Соединенные Штаты, и у Трампа, похоже, нет намерения беспокоить Колумбию. Я дважды говорил с ним в последнее время. Наша встреча разрушила определенные лживые стереотипы о Колумбии и обо мне», — отметил он.
Трамп в прошлом году называл Петро «незаконным нарколидером». Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) обозначило президента Колумбии как «приоритетную цель». В санкционный список он попал в октябре прошлого года.
