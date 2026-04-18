Президент Колумбии допустил «восстание» в Латинской Америке из-за США

По его словам, Вашингтон использует черные списки и санкции для давления на неугодные режимы, угрожая странам экономической изоляцией и даже военным вторжением по венесуэльскому сценарию. «Это система, подобная той, что существовала у испанского короля несколько веков назад. И какова была реакция Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — предупредил колумбийский лидер.