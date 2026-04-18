Двое погибли и пятеро пострадали при стрельбе в Киеве

Источник: РБК

Два человека погибли во время стрельбы в Голосеевском районе Киева, пятеро получили ранения и госпитализированы, сообщил глава города Виталий Кличкою.

«По информации медиков, двое погибших в настоящее время находятся в Голосеевском районе. В столичную больницу госпитализированы пять человек, получивших ранения в результате стрельбы на улице», — написал он.

По словам Кличко, среди пострадавших есть один ребенок. Ранения также получил охранник супермаркета, куда ворвался устроивший стрельбу мужчина. Идет спецоперация по задержанию. «По предварительной информации, в супермаркете тоже слышны выстрелы», — сообщает Кличко.

Материал дополняется.