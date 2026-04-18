Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мачадо рассказала о переговорах с США для возвращения в Венесуэлу

Мария Корина Мачадо заявила, что при поддержке США готовится к возвращению в Венесуэлу. Она считает, что, вновь оказавшись в стране, поможет обеспечить стремление граждан к демократии.

Источник: РБК

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что находится в «постоянном контакте» с представителями администрации Дональда Трампа и координирует свое возвращение в Венесуэлу, передает Bloomberg.

«Я обсуждаю это с правительством США, и мы действуем в координации, с взаимным уважением и пониманием», — сказала Мачадо на пресс-конференции в Мадриде.

По ее словам, переговоры с американской стороной были «подробными и откровенными», но по взаимной договоренности остаются в значительной степени конфиденциальными.

Главной целью возвращения она назвала обеспечение «гражданского и организованного» канала для выражения «тревог и стремлений венесуэльцев к демократии, сосредоточенных вокруг избирательного процесса».

Мачадо также поблагодарила Трампа за то, что он, по ее словам, «подверг риску жизни граждан США ради свободы Венесуэлы», и подтвердила решение передать ему Нобелевскую премию мира как «мандат венесуэльского народа». «Есть один лидер в мире, один глава государства в мире, который подверг риску жизни граждан своей страны ради свободы Венесуэлы, и это Дональд Трамп», — заявила оппозиционер.

Кроме того, Мачадо раскритиковала временного президента Венесуэлы Делси Родригес, назвав ее «режимом, представляющим хаос, насилие и террор». По ее словам, шаги, предпринимаемые Родригес для борьбы с коррупцией, являются лишь выполнением требований США, а не результатом «перемены сердца».

Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Николаса Мадуро. Изначально она требовала освободить его и настаивала, что Венесуэла никогда не станет колонией, но позже согласилась сотрудничать с США. Bloomberg писал, что Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора.

На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в Конгрессе заявил, что Вашингтон добивается от временного правительства Венесуэлы гарантий безопасного возвращения и участия Мачадо в предстоящих выборах наряду с другими оппозиционными деятелями. Однако, по его словам, для проведения выборов необходим ряд предварительных условий, включая реформу избирательной системы, прежде чем будет назначена конкретная дата голосования.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше