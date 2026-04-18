Мачадо рассказала о переговорах с США для возвращения в Венесуэлу

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила, что находится в «постоянном контакте» с представителями администрации Дональда Трампа и координирует свое возвращение в Венесуэлу, передает Bloomberg.
«Я обсуждаю это с правительством США, и мы действуем в координации, с взаимным уважением и пониманием», — сказала Мачадо на пресс-конференции в Мадриде.
По ее словам, переговоры с американской стороной были «подробными и откровенными», но по взаимной договоренности остаются в значительной степени конфиденциальными.
Главной целью возвращения она назвала обеспечение «гражданского и организованного» канала для выражения «тревог и стремлений венесуэльцев к демократии, сосредоточенных вокруг избирательного процесса».
Мачадо также поблагодарила Трампа за то, что он, по ее словам, «подверг риску жизни граждан США ради свободы Венесуэлы», и подтвердила решение передать ему Нобелевскую премию мира как «мандат венесуэльского народа». «Есть один лидер в мире, один глава государства в мире, который подверг риску жизни граждан своей страны ради свободы Венесуэлы, и это Дональд Трамп», — заявила оппозиционер.
Кроме того, Мачадо раскритиковала временного президента Венесуэлы Делси Родригес, назвав ее «режимом, представляющим хаос, насилие и террор». По ее словам, шаги, предпринимаемые Родригес для борьбы с коррупцией, являются лишь выполнением требований США, а не результатом «перемены сердца».
Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Николаса Мадуро. Изначально она требовала освободить его и настаивала, что Венесуэла никогда не станет колонией, но позже согласилась сотрудничать с США. Bloomberg писал, что Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора.
На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в Конгрессе заявил, что Вашингтон добивается от временного правительства Венесуэлы гарантий безопасного возвращения и участия Мачадо в предстоящих выборах наряду с другими оппозиционными деятелями. Однако, по его словам, для проведения выборов необходим ряд предварительных условий, включая реформу избирательной системы, прежде чем будет назначена конкретная дата голосования.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.