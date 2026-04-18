Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Нижегородской областью 18 апреля

Минобороны сообщило о 46 сбитых дронах над территорией России.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области дежурные средства ПВО сбили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем мах-канале.

По данным ведомства, атака дронов отражалась в период с восьми утра до четырех часов дня по московскому времени. Помимо Нижегородской области, беспилотники перехватывали и уничтожали над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской и Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря. Всего за этот временной промежуток силы ПВО нейтрализовали 46 вражеских летательных аппаратов.

Добавим, что в первой половине дня жители региона столкнулись с перебоями в работе интернета: сайты грузились с задержкой или не открывались вовсе. Кроме того, на несколько часов приостанавливал работу нижегородский аэропорт. В целях безопасности там временно прекратили прием и отправку всех рейсов. Как только обстановка стабилизировалась, ограничения сняли, и воздушная гавань вернулась к привычному графику.

