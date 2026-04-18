Стрелявший в Киеве был убит при задержании

Стрелявший в Киеве был ликвидирован во время задержания, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Спецназовцы КОРДа Национальной полиции провели штурм магазина, где находился преступник. Он захватил людей в заложники и стрелял в полицейских во время задержания. До этого с ним пытались связаться переговорщики», — сообщил Клименко.
По данным «Украинской правды», нападавшим оказался Дмитрий Васильченков. Издание пишет, что он родился в Москве, затем проживал в Бахмуте (Артемовске) в Донбассе, затем в Голосеевском районе Киева.
18 апреля мужчина открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева. После стрельбы на улице он забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» на Демеевке. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли два человека, а госпитализированы десять. По информации «24 канала», житель Киева устроил пожар в своей квартире, после чего вышел на улицу в Голосеевском районе и начал расстреливать случайных прохожих. Далее преступник зашел в супермаркет и продолжил стрельбу.
Полиция перед штурмом вела со стрелком переговоры. Украинское издание «Телеграф» опубликовало фото с места событий, где видна бронемашина. По виду она совпадает с украинской бронемашиной «Новатор».
