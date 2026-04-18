Стрелявший в Киеве был убит при задержании

18 апреля мужчина открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева. После стрельбы на улице он забаррикадировался в супермаркете «Велмарт» на Демеевке. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли два человека, а госпитализированы десять. По информации «24 канала», житель Киева устроил пожар в своей квартире, после чего вышел на улицу в Голосеевском районе и начал расстреливать случайных прохожих. Далее преступник зашел в супермаркет и продолжил стрельбу.