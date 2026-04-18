Над российскими регионами сбили 46 дронов за восемь часов

Силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотников над российскими регионами в период с 08:00 по до 16:00, сообщило Минобороны.
Атаке подверглись Самарская, Брянская, Белгородская, Вологодская, Курская, Нижегородская и Рязанская области. Также беспилотники сбили над акваторией Черного моря.
В результате атаки БПЛА на автомобиль в Курской области пострадали три человека, они получили множественные осколочные ранения, сообщил глава региона Александр Хинштейн. В ближайшее время их доставят в Курскую областную больницу.
В Самарской области, в Тольятти возник низовой лесной пожар после падения обломков БПЛА, сообщил мэр Илья Сухих. Пожар локализовали, идет ликвидация очагов возгорания и проливка территории.
Беспилотник также атаковал пассажирский автобус в селе Чернооково Климовского района Брянской области. В результате удара одна женщина погибла, еще одна получила ранения, ей оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Минувшей ночью силы ПВО сбили над регионами 258 беспилотников. БПЛА перехватили над 17 регионами, включая Белгородскую, Курскую области и Кубань, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
