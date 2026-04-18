Папа римский Лев XIV отказался спорить с Трампом

Папа римский настаивает, что в тот момент говорил не о Дональде Трампе. «Так получилось, что на это посмотрели так, как будто я пытался спорить с президентом, что совершенно не в моих интересах», — сказал понтифик журналистам 18 апреля (цитата по Reuters). Речь «была подготовлена две недели назад, задолго до того, как президент высказался обо мне и о послании мира, которое я продвигаю», добавил Лев XIV.