Папа римский Лев XIV отказался спорить с Трампом

Глава Римско-католической церкви папа Лев XIV заявил, что «не в его интересах» спорить с президентом США Дональдом Трампом. Папа римский добавил, что его недавнее высказывание о «горстке тиранов» не было направлено против американского президента.

Источник: Reuters

В прошлые выходные Дональд Трамп назвал понтифика «ужасным во внешней политике» и «слабым в вопросе преступности» после критики военной кампании в Иране. Через несколько дней Лев XIV, выступая в Камеруне во время африканского турне, заявил, что мир «разоряется из-за горстки тиранов».

Папа римский настаивает, что в тот момент говорил не о Дональде Трампе. «Так получилось, что на это посмотрели так, как будто я пытался спорить с президентом, что совершенно не в моих интересах», — сказал понтифик журналистам 18 апреля (цитата по Reuters). Речь «была подготовлена две недели назад, задолго до того, как президент высказался обо мне и о послании мира, которое я продвигаю», добавил Лев XIV.

Папа Лев XIV неоднократно критиковал политические решения Дональда Трампа. Понтифик назвал неприемлемыми угрозы Ирану после того, как президент США пообещал исламской республике «гибель цивилизации». Позже Лев XIV заявил, что «не боится администрации Трампа» и продолжит выступать против конфликта на Ближнем Востоке.

Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года.
