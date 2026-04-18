Женщина погибла при атаке дрона на автобус в Брянской области

В результате удара БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области погибла женщина, еще одна получила ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РБК

«ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Чернооково Климовского района. В результате варварского и целенаправленного удара по пассажирскому автобусу с мирными жителями, к сожалению, одна женщина погибла и одна получила ранения», — написал он.

По его словам, в общей сложности над Брянской областью было сбито шесть БПЛА.

В результате атаки дрона на автомобиль в Курской области осколочные ранения получили три человека. Пострадавшим оказывают помощь, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В Белгородской области два муниципалитета подверглись налету БПЛА. В Шебекинском районе при атаке дрона мужчина получил баротравму.

С 08:00 до 16:00 силы ПВО сбили 46 беспилотников над российскими регионами. Дроны перехватили на территории Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей, а также над акваторией Черного моря.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше