Что значат заявления США о «космическом Перл-Харборе»

В Москве сообщения о противоспутниковом оружии тогда опять же назвали «информационным вбросом». «Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств. И не случайно Россия совместно с целым рядом других государств двигает вперед инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков (цитата по ТАСС). И добавил: «Американцы могут говорить все что угодно, наша политика от этого не меняется. И если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И, прежде всего, к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве».