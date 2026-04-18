Что значат заявления США о «космическом Перл-Харборе»

Что о ядерном оружии в космосе заявили США.
О том, что Россия планирует вывести на космическую орбиту ядерное оружие, заявил генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США (USSPACECOM). «Россия исторически очень развитая космическая держава. Да, она пострадала от экономических санкций, но продолжает вкладываться в противокосмическое оружие, — сказал генерал в подкасте газеты The Times The General & The Journalist, выложенном 16 апреля. — Наиболее тревожными являются сообщения, что они [русские] думают о том, чтобы потенциально разместить на орбите ядерное противоспутниковое оружие. Это бы нарушило Договор о космосе, в котором они участвуют. И это поставило бы под угрозу все спутники на низкой околоземной орбите, а этого мы просто не можем допустить».
Уточнить источники этой информации Уайтинг отказался. Мотивы Москвы разместить ядерное оружие в космосе он объяснил так: «Они смотрят на США, на НАТО и видят их превосходство в области обычных вооружений. Они считают, что такие новые способы подорвать США и НАТО как нейтрализация наших возможностей в космосе или использование российских кибер- или ядерных средств, помогут им сравнять шансы на поле боя».
По словам Уайтинга, худшим для США сценарием стала бы «внезапная атака без предупреждения» со стороны «противника, не подверженного сдерживанию» (undeterred adversary). «Конфликт в космосе не неизбежен, поэтому наша цель — каждый день просыпаться и предотвращать его, — сказал генерал. — Но если бы у нас появился не сдержанный противник, который напал бы на нас в космосе — в США это иногда называют “космическим Перл-Харбором” — нам важно обладать устойчивостью, чтобы с этим справиться».
Что такое «космический Перл-Харбор».
Впервые это словосочетание появилось в 2001 году в докладе Комиссии по оценке управления и организации в области национальной безопасности США в космосе. Эту независимую комиссию в 1999 году создал Конгресс, возглавил ее республиканец Дональд Рамсфелд, министр обороны США в 1975—1977 гг. и затем, при президенте Джордже Буше-младшем, в 2001—2006 гг..
Комиссия пришла к выводу, что безопасность США зависит от их способности действовать в космосе, и призвала создать в Пентагоне централизованные космические структуры, активнее интегрировать космические возможности в военную деятельность США, быть готовыми к размещению и применению вооружений в космосе. Словосочетание «космический Перл-Харбор» (отсылка к названию военной базы США на Гавайях, на которую Япония напала 7 декабря 1941 года; после чего Америка вступила во Вторую мировую войну) было использовано в докладе семь раз.
«История полна примеров, когда предупреждения игнорировались, а перемены встречали сопротивление до тех пор, пока внешнее, “невероятное” событие не вынуждало сопротивляющиеся бюрократические структуры принять меры. Вопрос в том, хватит ли у США мудрости действовать ответственно и достаточно быстро, чтобы снизить уязвимость США в космосе. Или же, как и в прошлом, единственным событием, способным сплотить нацию и заставить правительство США действовать, станет разрушительное нападение на страну и ее народ — “космический Перл-Харбор”, — говорилось в докладе. С тех пор это словосочетание вошло в обиход.
В Москве заявления Уайтинга комментировать не стали. Никаких фактов, которые бы указывали на потенциальное размещение в космосе российского ядерного оружия, нет, говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. «Единственное обоснование — гипотетическая эффективность подобного действия для купирования угрозы от “мегасозвездий” противника, — сказал РБК эксперт. — При этом в США также опасаются китайских мегасозвездий и прямо рассуждают о необходимости поиска путей “деградации” или даже уничтожения соответствующих потенциалов».
Стефанович также напоминает, что размещение в космосе любого оружия массового уничтожения запрещено Договором по космосу. «Другое дело, что никаких норм, запрещающих размещение неядерного оружия, то есть вепонизацию космоса, так и не появилось, и мы наблюдаем разгорающуюся гонку вооружений в космосе вместо ее предотвращения», — подчеркнул эксперт.
Единственное универсальное соглашение, которое запрещает размещение в космосе оружия массового уничтожения, — Договор о космосе (полное название — Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела). Он подписан в 1967 году в Вашингтоне, Лондоне и Москве и лежит в основе международного космического права. В нем участвуют 118 стран, Россия в их числе.
В статье IV этого договора говорится, что его подписанты «обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размешать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом».
Что США ранее сообщали про российское ядерное оружие в космосе.
Представители США и прежде утверждали, что Россия планирует вывести ядерное оружие в космос. В феврале 2024 года, еще при администрации Джо Байдена, в Белом доме заявили, что Россия разрабатывает некое противоспутниковое оружие, а ABC News и The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники, сообщили, что речь идет о размещении в космосе ядерного оружия или об орбитальном оружии с ядерными компонентами.
Москва эти обвинения отвергла — в марте 2024 года президент России Владимир Путин назвал эту информацию вбросами «некоторых деятелей на Западе» и заверил, что таких планов у Москвы нет.
Вскоре после этого, в мае 2024 года, Пентагон заявил, что Россия запустила на низкую околоземную орбиту (высота от 160 до 2000 км над поверхностью Земли) спутник, «скорее всего», с противокосмическим оружием, которое, «предположительно, способно атаковать другие спутники». По данным американского военного ведомства, российский аппарат напоминает орбитальные системы военного назначения, которые были запущены Россией в 2019 и 2022 годах.
Россия действительно провела космический пуск в то время — по сообщению Минобороны, 17 мая 2024 года «в интересах» военного ведомства с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Что именно было в итоге выведено на орбиту, в российском военном ведомстве не уточнили. Как сообщило тогда агентство Reuters, ссылаясь на представителя Космического командования США, Россия развернула на орбите как минимум девять спутников; в их числе — аппарат «Космос 2576».
В Москве сообщения о противоспутниковом оружии тогда опять же назвали «информационным вбросом». «Мы всегда последовательно выступаем против размещения на околоземной орбите ударных средств. И не случайно Россия совместно с целым рядом других государств двигает вперед инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе», — заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков (цитата по ТАСС). И добавил: «Американцы могут говорить все что угодно, наша политика от этого не меняется. И если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И, прежде всего, к нашему предложению разработать договор о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве».
К тому времени USSPACECOM беспокоил и другой российский космический аппарат — «Космос 2553», который был запущен 5 февраля 2022 года. Как сообщила, ссылаясь на американских чиновников, в мае 2024 года The Wall Street Journal (WSJ), сам по себе «Космос 2553» ядерную боеголовку не несет, однако он связан «с продолжающейся российской ядерной противоспутниковой программой», которая в последние месяцы вызывает опасения у американской администрации. «Это оружие, если оно будет развернуто, даст Москве возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите с помощью ядерного взрыва», — поясняла WSJ. Собеседники издания утверждали, что «Космос 2553» действует «как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула».
В апреле 2025 года Reuters, ссылаясь на американских аналитиков, сообщило, что «Космос 2553» «начал неконтролируемо вращаться». По информации агентства, аппарат был изолирован от большинства других искусственных космических объектов и находился на высоте примерно 2 тыс. км, в зоне интенсивного космического излучения, которую спутники связи и наблюдения обычно избегают. Россия эту информацию не комментировала.
Нынешнее появление темы российского ядерного оружия в космосе в публичном поле после двухлетнего перерыва Стефанович объясняет тремя факторами: бюджетный процесс в США; планы по дальнейшему расширению функционала и наращиванию потенциала американских военно-космических сил; системная интеграция коммерческих космических возможностей в общую космическую инфраструктуру военного назначения. «Опять же смена администрации, уточнение приоритетов и тому подобное — все это привело к некоторой паузе в соответствующих активностях», — отметил эксперт.
Что известно о «космических учениях» США и их союзников.
При этом сами США запланировали на 2026 год серию настольных «космических учений». Первые из них, получившие названия Apollo Insight, USSPACECOM провело в марте 2026 года. Они были посвящены угрозе развертывания оружия массового уничтожения в космосе. Как сообщило USSPACECOM, сначала ведущие обозначили худший сценарий развития событий, а потом участники, которые представляли американских экспертов в области обороны, государственных лидеров, стран-союзников и коммерческих партнеров, вместе определили варианты того, как такую ситуацию можно было бы предотвратить.
В игре участвовали коммерческие организации, представители стран, которые задействованы в многонациональных силах «Олимпийский защитник» (существует с 2013 года, объединяет ресурсы союзников США в космосе — Австралии, Британии, Германии, Канады, Новой Зеландии и Франции), а также сотрудники 17 правительственных организаций (Министерство энергетики, НАСА, Оборонное агентство по уменьшению угрозы при Минобороны и другие). Следующие такие учения запланированы на июнь, они будут посвящены маневренной войне на орбите.
«Это были настольные учения — никаких реальных маневров не проводилось, — пояснила РБК Виктория Сэмсон, директор департамента безопасности и стабильности в космосе Фонда безопасного мира (Secure World Foundation — SWF). — Единственная особенность этой серии заключается в том, что в будущем планируется осветить тему “орбитальной маневренной войны”. В предыдущих сценариях военных учений об этом виде деятельности речи не шло».