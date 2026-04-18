Макрон потребовал наказания для виновных в гибели миротворца в Ливане

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от ливанских властей арестовать и привлечь к ответственности виновных в гибели французского миротворца на юге Ливана.
Погибший был опознан как старший сержант Флориан Монторио из 17-го парашютно-инженерного полка.
Французский президент заявил, что собранные доказательства указывают на причастность к нападению шиитской группировки «Хезболла». «Франция требует от ливанских властей немедленно арестовать виновных и взять на себя ответственность наряду с UNIFIL (миротверческие силы ООН, размещенные в южном Ливане. — РБК)», — написал Макрон в X, выразив соболезнования семье погибшего.
Президент Ливана Джозеф Аун пообещал найти виновных и заверил, что ливанские власти «без колебаний привлекут к ответственности всех причастных». Премьер-министр Наваф Салам также осудил нападение, назвав его действием, которое наносит «большой вред Ливану», и распорядился провести немедленное расследование.
Командование UNIFIL подтвердило, что по позициям «негосударственных субъектов» был открыт огонь из стрелкового оружия, и призвало ливанское правительство «привлечь виновных к ответственности за преступления, совершенные против миротворцев ООН».
Нападение на патруль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) произошло утром 18 апреля в деревне Гандурия. По данным французского военного министра Катрин Вотрен, колонна попала в засаду при попытке открыть путь к изолированному посту миротворцев. «Попав в засаду вооруженной группы, устроенную на очень близком расстоянии, он был немедленно поражен прямым выстрелом из легкого оружия», — сообщила Вотрен в соцсети X.
