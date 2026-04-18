Макрон потребовал наказания для виновных в гибели миротворца в Ливане

Нападение на патруль Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) произошло утром 18 апреля в деревне Гандурия. По данным французского военного министра Катрин Вотрен, колонна попала в засаду при попытке открыть путь к изолированному посту миротворцев. «Попав в засаду вооруженной группы, устроенную на очень близком расстоянии, он был немедленно поражен прямым выстрелом из легкого оружия», — сообщила Вотрен в соцсети X.