Кличко сообщил о шести погибших при стрельбе в Киеве

Пять человек погибли во время стрельбы на улице и супермаркете в Киеве, еще одна женщина от полученных ран скончалась в больнице, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Таким образом, в общем в результате стрельбы уже шесть погибших», — написал он. По словам Кличко, число пострадавших увеличилось до 15.
Среди них — один ребенок. Медики также оказали помощь четырехмесячному ребенку, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую поджег стрелок перед тем, как отправиться на улицу.
Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, стрелок был убит во время задержания. Спасены четверо взятых им заложников.
Как узнала «Украинская правда», нападавшим оказался Дмитрий Васильченков. Издание пишет, что он родился в Москве, затем проживал в Бахмуте (Артемовске) в Донбассе, затем в Голосеевском районе Киева.
18 апреля мужчина открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева. Мужчина стрелял по прохожим на улице, а потом забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. С ним пытались вести переговоры.
