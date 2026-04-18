«Северные потоки» — это две нитки газопроводов из России в Германию по дну Балтийского моря, которые позволяли поставлять газ в Европу в обход транзитных стран. В ночь на 26 сентября 2022 года в результате серии подводных взрывов на обоих газопроводах произошли масштабные утечки. Последствия оказались катастрофическими для европейской энергетики: взлетели цены на газ, Россия и Евросоюз окончательно разорвали энергетические связи, а ключевая инфраструктура была выведена из строя. В организации подрыва Москва официально обвиняет украинские спецслужбы. Ряд западных расследований, в том числе и книга Панчевски, указывает на причастность структур, связанных с Залужным, а также группы гражданских водолазов, действовавших с яхты Andromeda. При этом западные правительства, включая Германию и США, публично не предъявляют претензий Киеву — по мнению экспертов, чтобы сохранить единство антироссийской коалиции.