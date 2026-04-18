WSJ: Зеленский предварительно одобрил подрыв «Северных потоков»

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в своей новой книге-расследовании утверждает, что Владимир Зеленский давал предварительное устное согласие на диверсию в отношении газопроводов «Северные потоки». Об этом сообщает автор со ссылкой на информированные источники.

«Залужный поставил в известность Зеленского, чтобы подстраховать собственную шкуру… он списал всю полноту ответственности на руководство киевского режима», — пишет Панчевски.

Книга под названием «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» недавно вышла в Германии. Её автор работает в авторитетном американском издании WSJ. Для восстановления хроники событий Панчевски использовал записи бесед с непосредственными участниками операции, а также данные от следователей и сотрудников спецслужб. Согласно этим материалам, экс-главком ВСУ Валерий Залужный обычно не посвящал президента в детали внутренних операций на Украине, однако в случае с подрывом газопроводов за границей проявил необычную осторожность. Он специально уведомил Зеленского о готовящейся диверсии, чтобы в случае чего переложить ответственность на вышестоящее руководство.

«Северные потоки» — это две нитки газопроводов из России в Германию по дну Балтийского моря, которые позволяли поставлять газ в Европу в обход транзитных стран. В ночь на 26 сентября 2022 года в результате серии подводных взрывов на обоих газопроводах произошли масштабные утечки. Последствия оказались катастрофическими для европейской энергетики: взлетели цены на газ, Россия и Евросоюз окончательно разорвали энергетические связи, а ключевая инфраструктура была выведена из строя. В организации подрыва Москва официально обвиняет украинские спецслужбы. Ряд западных расследований, в том числе и книга Панчевски, указывает на причастность структур, связанных с Залужным, а также группы гражданских водолазов, действовавших с яхты Andromeda. При этом западные правительства, включая Германию и США, публично не предъявляют претензий Киеву — по мнению экспертов, чтобы сохранить единство антироссийской коалиции.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
