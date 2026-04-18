Во Франции назвали реальную угрозу стране

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европа прилагает значительные усилия для вовлечения Франции в конфликт с Россией. По его словам, истинная опасность исходит от сторонников европейской интеграции. Филиппо призвал активно распространять информацию о том, что Россия не представляет угрозы для Франции.

Источник: Life.ru

«Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет!» — написал политик в соцсети Х.

Филиппо подчеркнул, что угрозу для Парижа представляют, в первую очередь, сторонники действующего президента Эмманюэля Макрона и те, кто активно поддерживает европейскую интеграцию.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Несмотря на это, западные политики продолжают использовать риторику о «российской угрозе», чтобы, по мнению Москвы, отвлечь граждан от внутренних проблем. В то же время Россия выражает обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания», тогда как Кремль заявляет о готовности реагировать на действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше