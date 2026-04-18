Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать. Несмотря на это, западные политики продолжают использовать риторику о «российской угрозе», чтобы, по мнению Москвы, отвлечь граждан от внутренних проблем. В то же время Россия выражает обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс объясняет это необходимостью «сдерживания», тогда как Кремль заявляет о готовности реагировать на действия, которые считает потенциально опасными для своих интересов.