WSJ завило о подготовке США к захвату танкеров за пределами Ормузского пролива

Издание WSJ заявило, что США готовятся к захвату танкеров, связанных с Ираном, за пределами Ормузского пролива.
Как говорится в публикации, речь идет о нефтяных танкерах и коммерческих судах в международных водах.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.
Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров. СМИ утверждали, что второй раунд предположительно состоится в ближайшие дни.
