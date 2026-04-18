В Мексике посол России смог встретиться с похищенной 17-летней девушкой

Несовершеннолетнюю россиянку похитили в Мексике в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Мексике смог встретиться с несовершеннолетней гражданкой РФ, которую сейчас удерживают в местном специализированном приюте. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства России в латиноамериканской стране Яков Федоров.

По его данным, с девочкой смогли поговорить 17 апреля. Доступ к ней мексиканские власти не выдавали с августа 2025 года.

«Посольству удалось добиться встречи с Кристиной Романовой. Продолжаем принимать необходимые меры для урегулирования ситуации в интересах российской гражданки», — поделился деталями он.

Ранее KP.RU писал, что девочку насильно забрали из семьи в 2023 году. Тогда матери Кристины позвонили из школы и попросили срочно приехать к ним. В итоге женщине выдали лишь личные вещи подростка, а саму дочь отправили в учреждение для защиты детей. Матери сообщили, что ее ребенок якобы пожаловался на насилие со стороны родителей, из-за чего ее забрали специалисты. Однако женщина не верит этим заявлениям и уже третий год пытается вызволить из плена девочку.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше