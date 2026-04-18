«Тайны “курительной” дипломатии: Лавров вспомнил, как нарушал запреты с Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт — легендарная фигура американской внешней политики, первая женщина в истории США, занявшая пост государственного секретаря (1997−2001). Родилась в Чехословакии в семье еврейского дипломата, в детстве вместе с семьей бежала от нацистов в Лондон, а после прихода коммунистов к власти в Праге окончательно эмигрировала в США. Ее карьерный взлет пришелся на администрацию Билла Клинтона: сначала она стала постоянным представителем США при ООН (1993−1997), а затем возглавила Госдепартамент. Именно в годы ее работы постпредом при ООН и пересеклись пути Лаврова и Олбрайт. В историю она вошла как убежденная трансатлантистка и ястребиный голос американской дипломатии, известная фразой: «Если мы не будем использовать силу, зачем мы вообще нужны?». Олбрайт скончалась в 2022 году в возрасте 84 лет.