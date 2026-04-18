«Тайны “курительной” дипломатии: Лавров вспомнил, как нарушал запреты с Мадлен Олбрайт

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме рассказал, как в 1990-е годы жестко спорил с постпредом США Мадлен Олбрайт на заседаниях Совбеза ООН, а затем вместе с ней в перерывах искал компромиссы без камер. Особым знаком их профессионального взаимопонимания, по словам Лаврова, стали неформальные перекуры в нью-йоркском отеле — вопреки действовавшим тогда запретам на курение в общественных помещениях.
«Я знаю, ты куришь — пожалуйста. Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — рассказал Сергей Лавров.
Министр отметил, что всегда с уважением относился к иностранным коллегам, даже когда приходилось «по-русски говоря, цапаться на публике». В качестве примера эффективной кулуарной работы он привел инцидент 1995 года с незаконным полетом самолета из Флориды на Кубу, который был сбит кубинцами. Американцы потребовали немедленного созыва Совбеза ООН, хотя в Москве была глубокая ночь. После короткой публичной перепалки Лавров и Олбрайт удалились от камер и за перерыв согласовали два параграфа, которые в итоге устроили Москву, Вашингтон и Гавану. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно в таких неформальных паузах рождалась настоящая дипломатия.
Мадлен Олбрайт — легендарная фигура американской внешней политики, первая женщина в истории США, занявшая пост государственного секретаря (1997−2001). Родилась в Чехословакии в семье еврейского дипломата, в детстве вместе с семьей бежала от нацистов в Лондон, а после прихода коммунистов к власти в Праге окончательно эмигрировала в США. Ее карьерный взлет пришелся на администрацию Билла Клинтона: сначала она стала постоянным представителем США при ООН (1993−1997), а затем возглавила Госдепартамент. Именно в годы ее работы постпредом при ООН и пересеклись пути Лаврова и Олбрайт. В историю она вошла как убежденная трансатлантистка и ястребиный голос американской дипломатии, известная фразой: «Если мы не будем использовать силу, зачем мы вообще нужны?». Олбрайт скончалась в 2022 году в возрасте 84 лет.