МИД РФ: до нормализации отношений Москвы и Вашингтона еще далеко

Президент США Дональд Трамп и его доверенные лица демонстрируют настрой на переговорное урегулирование кризиса вокруг Украины заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Москва и Вашингтон частично возобновили двусторонний диалог, но до нормализации отношений еще далеко. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью для сербской газеты «Политика».

«Я не стал бы называть происходящее нормализацией, до нее все еще далеко. Правильнее говорить о частичном возобновлении двустороннего диалога, что можно назвать некоторым прогрессом по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда российско-американские связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона», — отметил он.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп и его доверенные лица, уполномоченные вести дела с Россией, демонстрируют настрой на переговорное урегулирование кризиса вокруг Украины.

«С другой стороны, практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка. Имею в виду и продолжение санкционной кампании против России, и военно-разведывательную поддержку киевского режима, и агрессивные действия по отношению к Венесуэле и Ирану, и многое другое. Все это также приходится учитывать», — добавил Дробинин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше