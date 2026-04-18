Трамп предостерег Иран от шантажа

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует шантажировать Соединенные штаты угрозами нового перекрытия Ормузского пролива.

Также Трамп сказал, что доволен ходом переговоров.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.

Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров. СМИ утверждали, что второй раунд предположительно состоится в ближайшие дни.

Читайте материал «Премьер Ливана прокомментировал атаку, предположительно, “Хезболлы” на миротворцев».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

