Лукашенко — не сукин сын Запада, Лавров напомнил слова Зеленского о Донбассе, стрельба с погибшими в Киеве: главные события 18 апреля

В Сети появился видео с неизвестным мужчиной, который в Киеве расстрелял несколько человек. На опубликованных кадрах неизвестный в красной куртке с оружием в руках бежит по тротуару вдоль многоэтажного дома. В какой-то момент он оборачивается, но затем снова продолжает убегать. В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек, еще 10 ранены.