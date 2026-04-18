Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что ведет переговоры с Вашингтоном не против Москвы и Пекина.
«Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Штаты и Европа пытались вводить против Белоруссии санкции, однако Россия и Китай «открыли дверь» и за счет этого Минск «фактически был спасен». После этого белорусский лидер задался вопросом, почему он должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику.
Кроме того, по словам Лукашенко, Белоруссия «свято соблюдает» союзный договор с Россией. Политик указал, что Минск и Москва пытаются выстроить союзное государство, и на Западе об этом знают.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в 2014 году Владимир Зеленский публично выступал за право жителей Донбасса говорить на русском языке. Министр процитировал слова нынешнего главу киевского режима. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски, напомнил Лавров высказывание киевского главаря.
Два коммерческих судна были обстреляны при попытке пройти через Ормузский пролив после того, как Иран объявил о восстановлении над ним военного контроля. По данным агентства Reuters, как минимум два торговых судна сообщили об обстреле при попытке пересечь Ормуз.
В Сети появился видео с неизвестным мужчиной, который в Киеве расстрелял несколько человек. На опубликованных кадрах неизвестный в красной куртке с оружием в руках бежит по тротуару вдоль многоэтажного дома. В какой-то момент он оборачивается, но затем снова продолжает убегать. В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек, еще 10 ранены.
Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за прошедшую ночь с пятницы на субботу уничтожили 258 беспилотников противника. Боевики ВСУ пытались атаковать объекты в нескольких регионах России.