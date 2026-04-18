Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров напомнил о призыве Зеленского «отстать» от русскоязычных украинцев

Источник: РБК

В 2014 году президент Украины Владимир Зеленский призвал «отстать» от украинцев, говорящих на русском языке, однако со временем его риторика по поводу россиян и русскоязычных граждан Украины изменилась, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция шла на официальном канале министерства в YouTube.

«Россия и Украина — братские народы, одной крови, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке — отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», — процитировал глава МИДа Зеленского. По словам Лаврова, украинский президент это сказал летом 2014 года, «после Крыма».

Лавров отметил, что с тех пор Зеленский, в том числе до начала спецоперации в 2022 году, неоднократно называл русских «существами», а всех украинцев, которые чувствуют причастность к русской культуре, призывал «проваливать в Россию ради будущего своих детей и внуков».

Ранее Лавров также заявил, что при Зеленском были приняты законы, «истребляющие» права русскоязычных на Украине.

В августе Reuters сообщил, что в условия России для урегулирования конфликта на Украине входит признание русского языка официальным на территории страны. Однако Зеленский исключил такую возможность: «У нас есть государственный язык — украинский».

