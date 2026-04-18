Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МВД Украины раскрыл подробности переговоров со стрелком в Киеве

Переговоры со стрелком в Киеве продлились около 40 минут и не дали результатов. Нападавший не выдвигал никаких требований, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.

По его словам, мужчина действовал хаотично, расстреливая людей на улице и в магазине. Нападавший успел застрелил четырех человек в упор на улице, после чего забаррикадировался в магазине, убил еще одного человека и взял заложников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при стрельбе погибли шесть человек: одна женщина умерла в больнице. 15 человек пострадали, включая одного ребенка.

«Оружие, которое использовал нападавший, было официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения», — сообщил Клименко.

Стрельба произошла 18 апреля. Нападавший был убит при штурме магазина, где он забаррикадировался с заложниками, сообщило МВД Украины. Во время задержания мужчина открыл стрельбу по полицейским.

