Глава МВД Украины раскрыл подробности переговоров со стрелком в Киеве

Переговоры со стрелком в Киеве продлились около 40 минут и не дали результатов. Нападавший не выдвигал никаких требований, сообщил глава украинского МВД Игорь Клименко.
По его словам, мужчина действовал хаотично, расстреливая людей на улице и в магазине. Нападавший успел застрелил четырех человек в упор на улице, после чего забаррикадировался в магазине, убил еще одного человека и взял заложников. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что при стрельбе погибли шесть человек: одна женщина умерла в больнице. 15 человек пострадали, включая одного ребенка.
«Оружие, которое использовал нападавший, было официально зарегистрировано. В декабре 2025 года он продлил разрешение на его хранение и ношение. В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства выдачи разрешения», — сообщил Клименко.
Стрельба произошла 18 апреля. Нападавший был убит при штурме магазина, где он забаррикадировался с заложниками, сообщило МВД Украины. Во время задержания мужчина открыл стрельбу по полицейским.
