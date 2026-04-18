Литва и Латвия отказали Фицо в транзите для полёта в Москву на Парад Победы

В мае 2025 года глава правительства Словакии прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В этом году он выразил намерение снова посетить торжества в российской столице в этот же день. Посол России в Словакии, Сергей Андреев, сообщил в марте, что российская сторона подтвердила свою готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая для участия в праздновании Дня Победы.