МИД РФ рассказал о перспективах нормализации отношений Москвы с Вашингтоном

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили двусторонний диалог, но двум государствам далеко до нормализации отношений.
Дробинин в интервью для сербской газеты «Политика» сказал, что охарактеризовал бы частичное возобновление диалога как «некоторый прогресс» по сравнению с поздним периодом предыдущего американского руководства, когда по инициативе США связи были почти полностью оборваны.
15 августа 2025 года в Анкоридже состоялся саммит Россия-США, в рамках которого встретились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Впоследствии переговоры по урегулированию с участием США продолжались в различных форматах и государствах.
Также президент России Владимир Путин неоднократно общался с американским коллегой Дональдом Трампом по телефону.
Читайте материал «Лавров рассказал о разногласиях России и США».
